Norvegia ridica nivelul de amenintare terorista, dupa retinerea unui rus de 17 ani care a amplasat un dispozitiv exploziv in centrul capitalei Oslo

Serviciile de informatii interne (PST) afirma acum ca un atac este "probabil", fata nivelul "posibil", anterior, din cauza unui risc de contagiune dupa atentatul de vineri din Stockholm si cele comise anterior in Franta, Marea Britanie, Germania si Rusia."Nu este clar daca acest tanar barbat de 17 ani a avut intentia sa comita un atac terorist", a declarat directorul PST, Benedicte Bjᅢrnland, intr-o conferinta de presa.Avocata sa, Aase Karine Sigmond, a afirmat ca respinge acuzatiile unei parti a presei potrivit carora acesta ar fi avut simpatii pentru gruparea Stat Islamic.Serviciile de securitate incearca sa stabileasca daca a actionat singur sau nu.Episodul s-a produs dupa atacul cu camion din Stockholm, soldat cu patru morti si 15 raniti.Principalul suspect in acest atentat este un uzbek de 39 de ani care a aratat interes pentru gruparile jihadiste precum SI si caruia i s-a refuzat sejurul un Suedia.Politia anuntase ca a neutralizat in noaptea de sambata spre duminica un dispozitiv care "seamana cu o bomba" pe strada Grᅢnland, cartier multietnic din apropierea centrului Oslo. Operatiunea, in care s-a auzit o explozie foarte puternica, a fost insotita de inchiderea cartierului si evacuarea barurilor si restaurantelor.Dispozitivul s-a dovedit un "exploziv improvizat primitiv" cu un potential de distrugere "limitat", a precizat un al oficial al PST, Signe Aalling.Suspectul a ajuns in Norvegia in 2010 cu familia sa, care a cerut azil. Acesta era cunoscut serviciilor norvegiene de informatii.