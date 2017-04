Activitatea marinei militare ruse in zona Europei o depaseste pe cea de pe vremea Razboiului Rece (amiralul Howard)

Ea a subliniat ca armata rusa si-a intensificat operatiunile navale in ultimii ani, desi flota militara a Rusiei este mai redusa ca dimensiuni fata de cea a fostei Uniuni Sovietice.Michelle Howard si-a sustinut afirmatia dand ca exemple trimiterea portavionului Amiral Kuznetov in Marea Mediterana, intensificarea activitatii de patrulare in Atlanticul de Nord si in regiunea Arctica, deplasarile de submarine in Marea Neagra si desfasurarea semnificativa de submarine ruse in afara zonelor limitrofe Rusiei.Rusia 'are o marina militara globala, inteleg acest lucru, dar activitatea in acest teatru de operatiuni a sporit substantial in ultimii ani', a insistat Michelle Howard. Ea a avertizat in acest context ca exista riscul ca statele membre ale NATO sa-si concentreze atentia pe zonele aflate in proximitatea lor si astfel sa neglijeze operatiunile desfasurate de armata rusa in alte spatii.De asemenea, Michelle Howard a mai remarcat faptul ca manevrele navale ale armatei ruse sunt sincronizate cu atacurile cibernetice tot mai persistente venite dinspre Rusia si cu incursiunile periculoase ale avioanelor militare ruse in apropierea navelor armatei americane sau ale altor state membre NATO.