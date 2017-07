Alegeri prezidentiale in Franta: Melenchon il depaseste pentru prima oara pe Fillon si ajunge pe locul trei

In prezent victoria finala pare sa se joace intre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Francois Fillon si Jean-Luc Melenchon, potrivit ultimului sondaj Kantar Sofres OnePoint pentru LCI, le Figaro si RTL, cu doua saptamani inainte de primul tur.Melanchon reuseste sa ajunga de la 12 la 18 % din intentiile de vot, in timp ce sefa FN si Macron pierd amandoi doua puncte si raman la egalitate, la 24 %. Fillon ramane stabil la 17 % dar trece in spatele lui Melenchon.Majoritatea alegatorilor castigati de Melenchon vin din tabara lui Benoit Hamon care, cu 9 %, pare sa fi ramas ancorat sub pragul de 10 %.In prezent, 26 % dintre simpatizantii socialisti voteaza pentru Melenchon, fata de doar 32 % pentru Hamon.