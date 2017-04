Rex Tillerson: Nu vreau sa trag concluzia ca rusii au fost complici, dar au fost evident incompetenti in eliminarea arsenalul chimic sirian

"Acest subiect va face parte din discutiile pe care le vom avea cand voi fi la Moscova in aceasta saptamana: ii voi cere ministrului Afacerilor externe (Serghei) Lavrov si guvernului rus sa-si respecte angajamentele fata de comunitatea internationala, cand si-au dat acordul pentru garantarea eliminarii armelor chimice", a spus Tillerson, intr-un interviu pentru televiziunea ABC."De ce nu a fost capabila Rusia sa-si indeplineasca aceasta misiune, nu e clar pentru mine. Nu vreau sa trag concluzia ca au fost complici, dar au fost evident incompetenti, si poate ca sirienii i-au pacalit", a adaugat el.Regimul din Damasc este acuzat de comunitatea internationala pentru prezumtivul atac chimic de marti, soldat cu cel putin 87 de morti, printre care zeci de copii, in localitatea rebela Khan Sheikhoun.In urma atacului, SUA au lansat in noaptea de joi spre vineri o lovitura aeriana cu rachete Tomahawk si care a vizat baza aeriana de pe care au decolat avioanele cu armele chimice, potrivit Washingtonului. Aceasta este prima interventie directa a SUA impotriva regimului sirian.Damascul neaga acest atac iar presedintele rus Vladimir Putin a calificat represaliile americane drept o "agresiune impotriva unui stat suveran"."Nu cred ca rusii vor o degradare a relatiilor cu SUA, dar va fi nevoie de multe discutii si dialog pentru a intelege mai bine ce relatie vor rusii cu noi", a continuat Tillerson.