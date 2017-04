Celebrii "amanti" din Pompei erau barbati

Cei doi "amanti", cum au fost supranumiti dupa ce au fost descoperiti, fac parte dintre miile de victime ale eruptiei din anul 79. Analize ADN efectuate recent pornind de la resturile organice prinse in mulajele inventate in secolul al XIX-lea de Giuseppe Fiorelli pentru a prezerva forma corpurilor a permis stabilirea cu certitudine a faptului ca cei doi erau barbati. Cu ocazia unei expozitii, Massimo Osanna a prezentat rezultatele acestor analize genetice."Nu putem afirma ca cele doua personaje erau amanti, dar, tinand cont de pozitia lor, putem presupune. Cu toate acestea, este dificil sa afirmam cu certitudine", a explicat el, pentru Corriere del Mezzogiorno. Desi alterat considerabil, ADN-ul lor dovedeste ca nu faceau parte din aceeasi familie. Unul dintre barbati avea 18 ani si celalalt 20 de ani.Cele doua corpuri au fost descoperite de arheologul italian Vittorio Spinazzola in 1922. In Italia homofoba a lui Mussolini, cei doi, din cauza pozitiei lor, sunt imediat asimilati unui barbat si unei femei. Spinazzola era convins ca era vorba de ramasitele unei mame si a fetei sale. Timp de decenii, cele doua mulaje, putin expuse pentru marele public, nu au fost studiate stiintific.