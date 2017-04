Autorul atentatului de la Stockholm ceruse permis de sedere in Suedia, iar solicitarea sa fusese respinsa

Presa suedeza a scris ca barbatul este simpatizant al Statului Islamic.Atentatul de la Stockholm s-a soldat cu 4 morti si 15 raniti. Politia suedeza a anuntat ca un cetatean britanic, unul belgian si doi cetateni suedezi au fost ucisi in atac.In atentat a fost ranita la picior si o romanca in varsta de 83 de ani, care cersea in centrul capitalei Suediei.Politia suedeza a anuntat ca 5 persoane au fost retinute in legatura cu atacul, iar in total 500 de persoane au fost interogate.