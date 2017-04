Portavionul american USS Carl Vinson si grupul lui aeronaval se indreapta spre peninsula coreeana: Coreea de Nord ramane amenintarea numarul unu in regiune, din cauza programului nuclear iresponsabil

Anuntul a fost facut de comandamentul american din Pacific, care a precizat ca masura este "una de precautie" in legatura amenintarea nucleara nord-coreeana."Amenintarea numarul unu in regiune ramane Coreea de Nord, din cauza programului sau nuclear iresponsabil, destabilizator si imprudent", a declarat un responsabil american de la comandamentul din Pacific, citat de AFP.Portavionul Carl Vinson, din clasa Nimitz, este insotit de escadronul sau aerian, de doua distrugatoare lansatoare de rachete si un crucisator lansator de rachete.El urmeaza sa faca o escala in Australia, apoi sa se indrepte spre Pacificul de Vest dinspre Singaopre.Coreea de Nord a efectuat 5teste nucleare, dintre care doua in 2016, iar imagini satelitare analizate de experti de la "38 North" sugereaza ca regimul de la Phenian este pe cale sa pregateasca un al saselea test.