Mesaj dur de la Washington pentru Kremlin: SUA condamna alegerile "nelegitime" din teritoriile ocupate ilegal de Rusia in Georgia

"Aceste alegeri ilegale au loc pe teritoriul georgian fara acordul guvernului Georgiei. SUA sustine integritatea teritoriala a Georgiei si suveranitatea sa... Abhazia si Osetia de Sud sunt parti ale Georgiei", se arata in comunicatul Departamentului de Stat.Reamintim ca razboiul din 2008, in urma careia Abhazia si Osetia de Sud si-au anuntat separarea de Georgia, a reprezentat primul act ostil al lui Vladimir Putin fata de aliati ai Occidentului aflati in vecinatatea sa.