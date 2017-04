Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului: Avioane de razboi neidentificate au bombardat sambata orasul sirian unde a avut loc atacul chimic

Cel putin o femeie a fost ucisa si un alt civil a fost ranit in raidul aerian care a vizat estul orasului Khan Sheikhoun din provincia Idlib (nord-vestul Siriei).SUA au lansat in noaptea de joi spre vineri un atac cu rachete asupra unor tinte militare din Siria. Operatiunea a vizat o baza aeriana a regimului sirian din regiunea Homs, de unde se presupune ca ar fi fost intreprins marti atacul chimic impotriva orasului Khan Sheikhoun, in care si-au pierdut viata zeci de civili, inclusiv copii.Pentagonul a precizat ca atacul, ordonat de presedintele Donald Trump, a avut loc la ora locala 04:40 (01:40 GMT), cand 59 de rachete de croaziera Tomahawk au fost trase din distrugatori in estul Mediteranei.