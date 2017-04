Organizatia separatista ETA a transmis politiei franceze o lista cu 12 ascunzatori de arme si explozibili aflate in Franta, pentru a marca "dezarmarea sa totala"

In cele 12 ascunzatori, situatie in departamentul Pyrenees-Atlantiques, s-ar afla ceea ce a mai ramas din arsenalul ETA.ETA a renuntat la lupta armata in anul 2011, dar este considerata in continuare organizatie terorista de catre Uniunea Europeana.Organizatia separatista a anuntat, in noaptea de joi spre vineri, printr-un comunicat remis BBC, "dezarmarea sa totala" incepand din data de 8 aprilie.Furnizarea acestei liste reprezinta "un pas mare" si marcheaza "o zi fara indoiala importanta", a declarat sambata ministrul francez de Interne, Matthias Fekl, dand asigurari ca aceasta decizie a fost luata "in mod unilateral de catre ETA".