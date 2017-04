Statele Unite sunt pregatite sa lanseze noi atacuri in Siria "daca va fi necesar"

Avioane de vanatoare siriene, distruse in adapost in urma loviturilro cu rachete Tomahawk

SUA au lansat in noaptea de joi spre vineri un atac cu rachete asupra unor tinte militare din Siria. Operatiunea a vizat o baza aeriana a regimului sirian din regiunea Homs si a venit ca raspuns la atacul cu arme chimice din orasul Khan Shaykhun, in care si-au pierdut viata zeci de civili.Pentagonul a precizat ca atacul, ordonat de presedintele Donald Trump, a avut loc la ora locala 04:40 (01:40 GMT), cand 59 de rachete de croaziera Tomahawk au fost trase din distrugatori in estul Mediteranei.Armata SUA a informat fortele ruse inainte de loviturile asupra bazei aeriene siriene si nu a vizat acele sectiuni ale obiectivului unde rusii erau considerati a fi prezenti, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis. Rusia a condamnat atacul, Vladimir Putin calificandu-l drept "o agresiune la adresa unui stat suveran"."In seara asta am ordonat un atac militar directionat asupra bazei aeriene din Siria de unde a fost lansat atacul chimic. Prevenirea si descurajarea raspandirii si utilizarii armelor chimice mortale este de interes vital pentru securitatea nationala a Statelor Unite. Este cert ca Siria a folosit arme chimice interzise, a incalcat obligatiile care ii revin in temeiul Conventiei privind interzicerea armelor chimice si a ignorat avertismentele Consiliului de Securitate al ONU. Incercari de ani de zile de a schimba comportamentul lui Assad au esuat si au esuat cu consecinte dramatice", a declarat presedintele Trump, la scurt timp dupa lansarea atacului.Militarii americani suspecteaza ca regimul sirian a fost "ajutat" sa efectueze prezumtivul atac chimic, a declarat vineri un militar american, fara insa a nominaliza explicit Rusia, principalul aliat al regimului lui Bashar al-Assad.