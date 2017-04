Intalnirea presedintilor Donald Trump si Xi Jinping: plan pe 100 de zile si alte detalii de la ministrii americani

Ministrul comertului, Wilbur Ross, a anuntat ca Statele Unite si China au convenit asupra unui plan pe 100 de zile, menit sa reduca deficitul comercial american in relatia bilaterala, relateaza Agerpres . "Data fiind gama problemelor si magnitudinea, poate fi ambitios, dar este o foarte mare schimbare in ritmul discutiilor. Cred ca este un simbol foarte important al relatiei in crestere dintre cele doua tari", il citeaza agentia Reuters.Si secretarul de stat Rex Tillerson a fost prezent la Mar-a-Lago, iar in domeniul sau, politica externa, el nu a mentionat nicio intelegere. In ceea ce priveste Coreea de Nord, Statele Unite sunt "gata sa actioneze pe cont propriu, daca China nu este in stare sa se coordoneze cu noi", a declarat seful diplomatiei americane. Ambitiile nucleare ale regimului de la Phenian incalca legile internationale, a adaugat el, potrivit AFP.In Florida, secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, a lasat problema monedei chineze pe seama unui raport viitor al autoritatii financiare. Subiectul presupusei manipulari a cursului de schimb de catre guvernul de la Beijing a fost mentionat de Trump inca din timpul campaniei sale electorale de anul trecut, precum si la inceputul mandatului sau la Casa Alba. Subiectul zilei pe scena internationala a fost insa riposta americana la atacul chimic al fortelor armate ale Siriei impotriva propriei populatii civile.Mnuchin s-a referit la posibilitatea ca Statele Unite sa instituie noi sanctiuni economice impotriva regimului de la Damasc. Aceste sanctiuni sunt foarte importante "si le vom folosi cu maximum de efect", a afirmat ministrul de finante, citat de Reuters. Rolul lor ar fi de a "impiedica lumea sa faca afaceri" cu sirienii, a explicat el.