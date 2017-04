ULTIMA ORA LIVE TEXT  Un sofer a intrat cu camionul in pietoni la Stockholm, trei morti, mai multi raniti / Atacul a fost calificat drept atentat

Un camion a intrat in pietoni in Stockholm

#Stockholm truck crash: Swedish Police are treating the incident as a possible terror attack - SVT channel https://t.co/kn38ue5m5A pic.twitter.com/qQrPxMk3le ￯ The Telegraph (@Telegraph) April 7, 2017

Three dead in Stockholm, Swedish media report, after lorry rams into crowds in city centrehttps://t.co/LnYjcNrNou pic.twitter.com/ibazjaTPXH ￯ BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 7, 2017

Just nu: En lastbil ska ha kort in i en folkmassa pa Drottninggatan i centrala Stockholm. Fordonet ska ha kort in i varuhuset Ahlens. pic.twitter.com/9Tn2ZpLBzu ￯ Omni (@omni_red) April 7, 2017

LIVETEXT------------Gara centrala din Stockholm a fost evacuata.Premierul suedez Stefan Lofven afirma ca tara "a fost atacata" si ca toate indiciile conduc catre un act terorist - agentia TT citata de Reuters.Politia suedeza a confirmat moartea a trei oameni, anunta agentia TT, preluata de ReutersCompanie suedeza de bere Spendrups, care detine camionul, afirma vehiculul fusese furat in cursul zilei de vineri"Exista morti si multi raniti", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciilor de securitate (Sapo), adaugand ca "cel sau cei care se afla in spatele atentatului" sunt cautati.Circulatia metroului a fost intrerupta, potivit agentiei TT, preluata de ReutersServiciile suedeze de securitate afirma ca e vorba de un atentatPolitia a avertizat cetatenii sa evite centrul orasuluiPolitia suedeza afirma ca a primit informatii legate de posibile focuri de arma, dar care nu au fost confirmate inca"Un vehicul a ranit oameni pe Drottningatan", a spus purtatoarea de cuvant a politiei, Towe Hagg.Incidentul a avut loc cu putin timp inainte de ora 13,00 GMT in apropierea unui mare magazin, la interesctia dintre o mare artera si strada comerciala cea mai frecventata din capitala.Vom rveni cu amanunte