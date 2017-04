​​VIDEO / FOTO Imagini de la baza aeriana Shayrat din Siria, atacata cu rachete Tomahawk lansate de distrugatoare SUA

Avioane de vanatoare siriene, distruse in adapost in urma loviturilro cu rachete Tomahawk

Похоже ракет 20 долетели до цели. Где остальные? #shayratairbase #syria #usa #Russia24 #Россия24 A post shared by Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) on Apr 7, 2017 at 2:54am PDT

Аэродром #Шайрат. Результаты ракетного удара #США. Работаем на месте. #Russia24 #Россия24 #syria #usa A post shared by Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) on Apr 7, 2017 at 12:19am PDT

Imaginile video transmise de Russia 24 surprind doar cateva cadre din baza aeriana siriana, aratand doar cateva zone afectate, cu daune ce nu par a fi asa extinse. Imaginile arata inclusiv unele avioane care au ramas neatinse in adaposturi.Pe de alta parte, un jurnalist al postului TV detasat in baza siriana a publicat pe instagram mai multe clipuri video si fotografii care surprind mai multe zone afectate de rachete, inclusiv cateva avioane topite la propriu in urma temperaturilor inalte degajate in explozii.Jurnalistul sustine ca noua avioane de vanatoare siriene au fost lovite, restul nefiind afectate si ca pista aeroportului nu a fost avariata. "Doar 20 de tinte au fost lovite. Unde sunt celelalte?", se intreaba jurnalistul.