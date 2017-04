Filmul evenimentelor care au dus la atacurile americane din Siria - Reuters: Cum si-a schimbat abrupt presedintele Trump pozitia in privinta lui Assad

Joi dupa-amiaza, Trump a ordonat un atac cu rachete de croaziera impotriva bazei aeriene Shayrat, situata la nord de Damasc, despre care Pentagonul spune ca a fost folosita pentru depozitarea armelor chimice folosite in atacul de marti.

Trump a avut multe intrebari, a spus ca doreste sa se mai gandeasca si a cerut detalierea optiunilor. Miercuri dimineata, consilierii militari au spus ca stiu ce baza aeriana siriana a fost folosita pentru atacul chimic si ca au identificat avionul tip Suhoi-22 care a lansat atacul. Trump le-a spus sa-si concentreze atentia asupra planurilor militare.

Unul dintre consilierii militari care au participat la discutiile cu Trump a fost consilierul pe teme de securitate nationala H.R. McMaster. In prealabil, acesta se angajase intr-o lupta pentru influenta impotriva lui Stephen Bannon, strategul-sef al lui Trump, care si-a pierdut locul in Consiliul de Securitate Nationala miercuri, cand pregatirile militare erau in plina desfasurare.

In fata primei sale crize de politica externa, arata agentia citata, Trump s-a bazat pe specialisti militari cu experienta si mai putin pe consilierii politici care au dominat procesul de luare a deciziilor la Casa Alba, in primele saptamani ale presedintiei sale. Trump a dovedit ca doreste sa actioneze rapid, au spus oficialii citati de Reuters.Inalti oficiali americani au spus ca s-au intalnit cu Trump inca de marti seara, iar printre optiunile prezentate acestuia s-au numarat sanctiuni, presiuni diplomatice si un plan militar de a lovi Siria, plan conceput cu mult inainte ca noul presedinte sa-si preia atributiile.Miercuri dupa-amiaza, Trump a vorbit public despre atacul "de nedescris" ce a lovit "chiar si bebelusi frumosi" si care i-a schimbat atitudinea fata de Assad.Joi dupa-amiaza, pe cand Trump se indrepta spre Florida pentru o intalnire la nivel inalt cu presedintele chinez Xi Jinping, conducerea militara americana s-a reunit sa finalizeze planul pentru lovituri militare in Siria. In cadrul unei intalniri separate desfasurate in Florida, Trump a semnat ordinul pentru atacuri cu rachete, apoi s-a dus sa ia cina cu presedintele Xi.