​VIDEO SUA au atacat Siria cu rachete lansate de pe distrugatoarele USS Ross si USS Porter, doua nave care in trecut au fost si la Constanta

Cele doua nave de razboi - distrugatoare purtatoare de rachete ghidate - din clasa Arleigh-Burke - au lansat in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 4:40, un atac cu 59 de rachete Tomahawk asupra bazaei aeriene Shayrat din Siria.Cele doua distrugatoare au participat in trecut, in mai multe ocazii, la exercitii militare navale in Marea Neagra si au facut opriri in Portul Constanta. USS Porter a vizitat portul Constanta chiar in luna februarie USS Ross a fost in mijlocul atentiei in mai 2015 cand, aflat in Marea Neagra, ar fi fost intampinat de avioane de atac de tip Su-24 trimise de Rusia.Pentagonul a negat informatiile pe surse din presa rusa potrivit carora USS Ross ar fi intrat in apele teritoriale ruse dupa plecarea din Portul Constanta, si a facut publice imagini cu momentul in care distrugatorul american, aflat in apele internationale din Marea Neagra, este intampinat de un avion de vanatoare de tip Su-24 trimis de marina rusa.Detalii: Ce sunt rachetele Tomahawk, cat costa si de ce sunt preferate de armata SUA