Cum i-au informat americanii pe rusi prin canale militare ca vor lovi Siria

Aceasta linie speciala e folosita de obicei pentru a proteja pilotii din SUA si Rusia care zboara deasupra Siriei si pentru a evita posibile incidente aeriene sau atacuri reciproce. Reamintim ca SUA au baze militare in apropierea Siriei, de unde lanseaza atacuri asupra ISIS. Rusia, pe de alta parte, are baze chiar in Siria, de unde ataca atat bazele ISIS, cat si militantilor sirieni care i se opun presedintelui Assad.Purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis, a anuntat ca rusii au fost informati in avans in "multiple conversatii".Armata SUA a informat fortele ruse inainte de loviturile asupra bazei aeriene siriene si nu a vizat acele sectiuni ale obiectivului unde rusii erau considerati a fi prezenti, a mai spus purtatorul de cuvant al Pentagonului.Rusia a esuat in privinta responsabilitatilor sale in Siria, a acuzat joi (ora locala) secretarul de Stat american, Rex Tillerson, dar a fost avertizata in avans de lovitura americana asupra unei baze siriene pentru a evita ca militarii sai de pe teren sa fie afectati, transmite AFP.Si presedintele american, Donald Trump, l-a informat personal pe omologul sau chinez, Xi Jinping, de lovitura punitiva pe care a ordonat-o joi (ora locala) contra regimului sirian, potrivit unui responsabil american, citat de AFP.