Ce sunt rachetele Tomahawk, cat costa si de ce sunt preferate de armata SUA

Numele vine de la un tip de topor folosit de indienii Powhatan din Virginia, un grup etnic care a disparut pe la 1800. Rachetele Tomahawk au fost dezvoltate in anii 70' de Armata SUA si prima generatie a intrat in utilizare in 1983.Aceste rachete subsonice de croaziera au fost produse la inceput de McDonnell Douglas, au cunoscut mai multe imbunatatiri de-a lungul anilor, iar acum sunt produse de Raytheon, companie care in decembrie a primit o comanda de a produce 214 rachete din cea mai noua generatie (Block IV), ca parte a unui contract de 300 milioane dolari.Rachetele au devenit cunoscute dupa ce au fost folosite in Razboiul din Golf in 1991 cand fortele americane au eliberat Kuweit-ul care fusese invadat de fortele irakiene. Mult mai recent au fost folosite in loviturile aeriene care au dus la inlaturarea dictatorului libian Ghaddafi.Rachetele pot fi lansate si de pe sol, dar si de pe portavioane sau submarine, ghidandu-se spre tinta cu ajutorul GPS-ului pana la distante de 1.600 km. O racheta are 6,25 metri lungime, 1.600 kg greutate si poate transporta focoase de pana la 500 kg. Rachetele pot atinge viteze de 880 km/h.Cea mai noua generatie a rachetelor Tomahawk este dotata cu tehnologia ce permite schimbarea tintei in timp ce racheta este in zbor.Surse: Guardian, Raytheon