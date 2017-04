Armata SUA le-a prezentat jurnalistilor dovezi ca reggimul Assad a folosit arme chimice (CNN)

Armata SUA a prezentat jurnalistilor imagini radar cu un avion al fortelor aeriene siriene care paraseste aeroportul si imprastie substante chimice asupra locuitorilor, porivit CNN. Armata SUA a informat fortele ruse inainte de loviturile asupra bazei aeriene siriene si nu a vizat acele sectiuni ale obiectivului unde rusii erau considerati a fi prezenti, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis, citat vineri dimineata de Reuters.Rusia a esuat in privinta responsabilitatilor sale in Siria, a acuzat joi (ora locala) secretarul de Stat american, Rex Tillerson, dar a fost avertizata in avans de lovitura americana asupra unei baze siriene pentru a evita ca militarii sai de pe teren sa fie afectati, transmite AFP.Televiziunea de stat siriana a calificat vineri dimineata ca "agresiune" loviturile americane contra unei baze aeriene a regimului, transmite AFP.Cel putin 86 de persoane, printre care 30 de copii si 20 de femei, au fost ucise marti intr-un presupus atac chimic in nord-vestul Siriei. Mai multe tari, inclusiv Franta si Marea Britanie, au denuntat regimul presedintelui Bashar al-Assad ca fiind responsabil pentru acest atac.