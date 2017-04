Armata SUA a informat fortele ruse inainte de loviturile asupra bazei aeriene siriene si nu a vizat acele sectiuni ale obiectivului unde rusii erau considerati a fi prezenti, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis, citat vineri dimineata de Reuters.Rusia a esuat in privinta responsabilitatilor sale in Siria, a acuzat joi (ora locala) secretarul de Stat american, Rex Tillerson, dar a fost avertizata in avans de lovitura americana asupra unei baze siriene pentru a evita ca militarii sai de pe teren sa fie afectati, transmite AFP.