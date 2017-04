LIVE TEXT SUA - atac cu rachete in Siria/ Peste 59 de rachete de croaziera au fost lansate/ Rusia a fost avertizata de atac

Breaking news

"În seara asta am ordonat un atac militar direcționat asupra bazei aeriene din Siria de unde a fost lansat atacul chimic . Prevenirea și descurajarea răspândirii și utilizării armelor chimice mortale este de interes vital pentru securitatea națională a Statelor Unite . Este cert că Siria a folosit arme chimice interzise , a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Convenției privind interzicerea armelor chimice și a ignorat avertismentele Consiliului de Securitate al ONU . Î ncercări de ani de zile de a s chimba comportamentul lui Assad au eșuat și au eșuat cu consecințe dramatice" , a declarat președintele Trump, la scurt timp după lansarea atacului.





SUA a efectuat un atac cu rachete împotriva unei baze aeriene din Siria, ca răspuns la atacul cu arme chimice din orașul orașul Khan Shaykhun. Pentagonul a precizat că atacul a avut loc la ora siriană 04:40 (01:40 GMT), când 59 de rachete de croazieră Tomahawk au fost trase de pe mai multe nave din estul Mediteranei, relatează BBC Armata SUA a prezentat jurnalistilor imagini radar cu un avion al fortelor aeriene siriene care paraseste aeroportul si imprastie substante chimice asupra locuitorilor, porivit CNN. Rusia a esuat in privinta responsabilitatilor sale in Siria, a declarat secretarul de Stat american, Rex Tillerson (AFP)Armata SUA a informat fortele ruse inainte de loviturile asupra bazei aeriene siriene si nu a vizat acele sectiuni ale obiectivului unde rusii erau considerati a fi prezenti, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis (Reuters).Operațiunea militară a fost dispusă de Pentagon la ordinul președintelui Donald Trump, care, într-o declarație transmisă de televiziuni, a cerut „tuturor națiunilor civilizate“ să pună capăt conflictului din Siria.Președintele Trump a afirmat, la scurt timp după atacul chimic din Siria, că și-a schimbat atitudinea cu privire la Siria, în urma atacului chimic din orașul Khan Shaykhun, în care și-au pierdut viața copii, chiar și bebeluși, după cum s-a exprimat Trump.Decizia unei intervenții militare revine președintelui SUA, în condițiile în care acesta consideră că este vorba de o amenințare la adresa securității naționale. În 2013, când 1.000 de civili și-au pierdut viața în Siria în urma atacului cu gaz pus de asemenea pe seama regimului al-Assad, președintele de la acea vreme, Barack Obama a considerat că decizia de a interveni militar reprezintă o responsabilitate care trebuie asumată de Congres, prin urmare, s-a adresat acestui for pentru a vota asupra unei astfel de operațiuni.În pozițiile exprimate pe subiectul Siria, Obama s-a referit constant la importanța găsirii unor soluții pacifiste, prin intervenția ONU, arătând ricurile de necontrolat pe care le poate aduce o intervenție militară în zonă și exemplificând cu rezultatul unor ani de război (Irak). "Nu putem rezolva un război civil al altcuiva prin forță, mai ales după un deceniu de război în Irak și Afganistan.", spunea președintele Obama, pe 11 septembrie 2013, potrivit arhivei BBC.Presa de la Washington, în special vocile critice la adresa președintelui republican Donald Trump, Washington Post, The New York Times, USA Today se întreabă ce va urma și cum va reacționa Rusia.Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat ca Rusia a purtat responsabilitatea pentru promisiunea făcută după atacul din septembrie 2013, că Assad va elimina armele chimice, explicând că Rusia a acționat în calitate de "garant că aceste arme nu vor mai fi prezente în Siria". În mod evident, Rusia a eșuat în responsabilitatea ca acest angajament din 2013 să fie respectat", a spus Tllerson, citat de The Guardian. "Fie Rusia a fost complice, fie a fost pur și simplu incompetentă" cu privire la îndeplinirea acestui angajament.Cu toate că Tillerson a declarat că a existat „nici o discuție“ cu Moscova, înainte sau după atacul cu rachete asupra bazei aeriene, Pentagonul a confirmat că Rusia - un aliat-cheie al regimului Assad aliat - a fost informată în prealabil prin canale militare.*în curs de actualizare