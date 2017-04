 Twitter da in judecata oficiali americani care solicita date referitoare la utilizatori

Procesul in ceea ce priveste contul @ALT_uscis, pretins a fi utilizat de angajati de la imigrari federale, a fost depus in instanta federala din San Francisco.In urma investirii in functie a lui Trump in ianuarie, mai multe voci anonime de pe Twitter si-au exprimat ingrijorarea catre mai mult de o duzina de agentii guvernamentale din SUA, punand la indoiala spusele presedintelui privind schimbarile climatice si alte probleme."Dreptul la libera exprimare oferit utilizatorilor Twitter si Twitter-ului insusi, in confirmitate cu Primul Amendament al Constitutiei SUA, include dreptul de a difuza acest discurs politic sub pseudonim sau anonimat", au declarat reprezentanti ai Twitter.Compania a mai spus ca a primit o citatie administrativa luna trecuta, in care erau solicitate inregistrarile aferente contului. Acronimul CIS se refera la US Citizenship and Immigration Services, iar descrierea contului descrie "rezistenta la imigratie".Compania de social-media are un istoric in a contesta cereri guvernamentale care solicita informatii cu privire la utilizatorii sai.