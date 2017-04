Donald Trump spune ca "ceva ar trebui sa se intample" cu Bashar al-Assad dupa atacul chimic din Siria

"Consider ca ce a facut Assad este ingrozitor", le-a declarat Trump reporterilor care calatoreau cu el la bordul Air Force One."Cred ca ceea ce s-a intamplat in Siria este o rusine pentru umanitate, iar el e acolo (la putere, n.r.) si banuiesc ca conduce lucrurile, asa ca ceva trebuie sa se intample", a afirmat Trump, fara sa ofere precizari cu privire la ce intentioneaza sa faca.In schimb, seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, a promis joi un "raspuns adecvat" fata de atacul chimic comis marti in Siria, fara sa mentioneze insa, la randul sau, vreo actiune precisa.