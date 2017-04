Turcia afirma ca victimele prezumtivului atac chimic din Siria au fost expuse gazului sarin / Rusia continua sa isi apere aliatul

"Rezultatele primelor analize efectuate plecand de la elemente prelevate de la pacienti lasa sa se creada ca au fost expusi unui agent chimic(Sarin)", a indicat ministerul, intr-un comunicat publicat pe site-ul sau.Cel putin 86 de persoane, dintre care 30 de copii, au fost ucisi dupa un raid aerian efectuat marti asupra Khan Sheikhoun, o mica localitate din provincia rebela Idlib (nord-vestul Siriei), afirma ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului. ONU a confirmat joi moartea a cel putin 27 de copii si 546 de raniti, printre care 'un mare numar de copii".Ministerul Sanatatii din Turcia afirma ca 31 de persoane ranite in acest atac sunt internate in Turcia, majoritatea la Hatay, la granita cu Siria. Trei pacienti care erau tatati in Turcia au murit.Cadavrele acestora au fost autopsiate in noaptea de miercuri spre joi la Adana (sudul Turciei) in prezenta unor reprezentanti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a Organizatiei pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), a precizat ministerul sanatatii.Ministrul turc al Justitiei, Bekir Bozdag, a afirmat joi dimineata ca in urma autopsiilor a fost "stabilita" folosirea armelor chimice de catre regimul Bashar al-Assad.Ministerul Santatii este insa mai prudent, afirmanc ca leziunile constatate, printre care edeme si sangerari ale plamanilor, "lasa sa se creada ca aceste rani sunt legate de folosirea unei arme chimice".Tesuturile si fluidele recoltate au fost trimise la Ankara pentru examinari mai aprofundate. De asemenea, esantioane au fost trimise si la OIAC, care le va examina la Haga.Turcia si alte tari, printre care SUA, Franta si Marea Britanie, il considera vinovat pe presedintele Assad pentru acest atac.Dar Moscova, care sustine Damascul, considera "inacceptabile" aceste "acuzatii nefondate" atat timp cat nu are loc o ancheta. Potrivit Moscovei, aviatia siriana a bombardat un "depozit" al rebelilor care continea "substante toxice". Explodand, acestea s-ar fi imprastiat in atmosfera.Natura substantelor chimice nu a fost identificata formal de expertii dar, inaintea Turciei, ONG-ul Medici fara frontiere a evocat deja "un agent neurotoxic de tipul gazului sarin", pe baza constatarilor echipei sale intr-un spital unde sunt ingrijiti raniti.Medicii care au tratat prima oara ranitii dupa atacul din Khan Sheikhoun au vorbit si ei despre simptome specifice unui atac chimic: pupile dilatate, convulsii, spuma care iese din gura.OMS a precizat si ea inaintea autopsiilor ca unele victime prezentau simptome care evocau o expunere la o categorie de produse chimice "care contin agenti neurotoxici".