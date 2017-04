Ucrainenii vor putea calatori din iunie fara vize in UE

Exceptarea de vize pentru sejururile de scurta durata ar urma sa intre in vigoare in iunie, dupa aprobarea formala a Consiliului de ministri, reprezentand statele membre ale UE.Toti ucrainenii care detin un pasaport biometric vor putea sa calatoreasca in UE timp de maxim 90 de zile intr-un interval de 180 de zile, pentru afaceri, turism sau pentru a-si vizita rudele ori prietenii. Acestia nu vor avea in schimb acces la piata muncii.Exceptarea de vize se va aplica in toate tarile UE - cu exceptia Marii Britanii si Irlandei - precum si in Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Presedintele Petro Poroshenko a salutat pe Twitter, prin vocea purtatorului sau de cuvant, "un vot istoric nu doar pentru Ucraina, ci si pentru intreaga" UE.UE a insotit insa liberalizarea vizelor de garantii. O clauza permite reintroducerea rapida a vizelor in cazuri exceptionale, in cazul unei puternice presiuni migratorii sau a unei cresteri sensibile a numarului de cetateni care raman in UE dupa expirarea duratei autorizate a sejurului.La finele lui martie a intrat in vigoare o exceptare de vize pentru Georgia. Kosovo si Turcia spera de asemenea sa obtina liberalizari in regimul vizelor.