Rusia: Justitia interzice o fotografie in care Vladimir Putin apare machiat

Imaginea figureaza pe o lista cu 4.074 de materiale declarate "extremiste". La numarul 4.071 figureaza fotografia in care Putin apare machiat.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agentia Tass ca nu a vazut imaginea in discutie. Afirmand ca Putin este "destul de rezistent la aceste vulnerabilitati", acesta a precizat: Legislatia noastra are un anumit cod de aparare a onoarei si demnitatii cetatenilor, inclusiv cele ale presedintelui".The Guardian noteaza ca nu este clar despre ce fotografie este vorba, in conditiile in care pe internet circula mai multe astfel de fotografii photosopate.Iata mai jos cateva dintre ele: