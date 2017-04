Publicist maghiar: Soros afara, rusii inauntru

NOTA: Ernő Buzás este ziarist la Átlátszó Erdély (atlatszo.ro), un blog de investigatii din Transilvania. Traieste in Odorheiu Secuiesc, si din cand in cand publica articole despre actiunile de propaganda si dezinformare ruseasca online directionate spre Romania si Ungaria pe portalul Parameter din Slovacia (http://parameter.sk/blogs/ buzas-erno ).

Nimeni nu stie ce s-a intamplat exact in 2009, cand politicianul s-a intalnit cu Putin la Sankt Petersburg si si-a schimbat retorica aproape de la o zi la alta. Szeky spune ca inca un moment definitiv in relatia celor doua guverne, care a betonat situatia, s-a desfasurat la inceputul anului 2014, cand a fost semnat un contract secret cu rusii pentru a creste capacitatea reactorului nuclear din Paks, cu un credit rusesc de 12 miliarde de euro - in jur de 10% din GDP-ul maghiar.Un alt moment important in sirul evenimentelor este un interviu neobisnuit aparut in ziarul maghiar online Index cu cateva zile in urma, in care un fost ofiter de contraspionaj avertizeaza ca activitatea serviciilor secrete maghiare este impiedicata la nivel politic inalt oricand este vreun conflict de interese cu Rusia. Iar anul trecut a aparut un alt articol, in care ziaristul afirma ca, potrivit unor surse, serviciile occidentale nu mai comunica informatii secrete sensibile de teama ca acestea ar putea ajunge direct in maini ostile - cel mai probabil la serviciile rusesti.Janos Szeky declara ca intr-o tara membra UE si NATO aceste stiri ar fi motive suficiente pentru a protesta si a cere demisia guvernului. Dar in Ungaria de azi, analizata profund din punct de vedere politic si economic in cartea publicistului, intitulata Baranyvaksag (Cecitate de oaie), puterea este detinuta de o casta politica denumita de autor "triunghiul de fier". Aceasta functioneaza ca un fel de "deep state" in statul maghiar, si a reusit sa-si mentina sau sa recastige influenta si afluenta din timpul regimului comunist. Si tot astfel rusii au reusit sa restabileasca ierarhia de odinioara, cand ii dominau pe est-europeni, si au o influenta mare asupra societatii maghiare, fara cunostinta acesteia.Aceasta influenta ar explica de ce ar vrea Orban sa inchida cu asa graba o universitate care nu ii reprezinta un risc politic. De fapt cel care ar fi foarte iritat de CEU ar fi Putin. Fiindca o mare parte a studentilor provin din spatiul post sovietic, si acesti studenti duc acasa cu ei notiuni occidentale ca libertatea de gandire si de exprimare ; acestia reprezinta un risc in viziunea lui Putin, in care Rusia vrea sa-si redobandeasca influenta pierduta in spatiul Est-European si in Asia Centrala. Mentalitatea occidentala ar fi o piedica in acest plan, daca populatia din acest spatiu se opune Rusiei.Interviul cu fostul ofiter mentioneaza si ca, desi guvernul maghiar spune constant ca nu Kremlinul reprezinta risc de securitate nationala, ci Soros, serviciile stiau foarte bine de intentiile rusesti si incercau sa reziste, dar se tot loveau de ordinul politic de a nu interfera cu rusii. Unde fundatiile Soros chiar au avut ceva efect este spatiul post sovietic, unde protestele au condus la caderea guvernului pro-Moscova (2003 Republica Georgia, 2004 Ucraina). De atunci rusii trateaza fundatiile Soros ca agenti straini care vor sa "destabilizeze" regiunea. Si aliatii lui Putin au urmat acest model, de exemplu Orban sau Victor Ponta si o parte din PSD! Dar guvernul maghiar a facut inca un pas spre iliberalism.Desi nu exista dovezi clare in acest sens, este totusi foarte interesant textul legii propuse: vorbeste despre un pericol fata de securitatea nationala intr-un proiect de lege care vizeaza functionarea unor institutii de educatie superioara. De la o vreme Budapesta incearca sa copieze legi mot-a-mot, legi rusesti care trateaza organizatii civile ca agenti straini.Declaratia rectorului CEU, Michael Ignatieff, pare sa confirme banuiala: el spune ca decizia nu are sens, fiindca genereaza potentiale conflicte cu America si Germania, aliati ai Ungariei, si strica imaginea internationala a tarii, ajunsa deja la un minim istoric. Publicistul mai adauga ca astfel se pot genera conflicte si cu tarile vecine care au minoritate maghiara, ca Romania.In concluzie, Szeky afirma ca de fapt acest pas are putin de-a face cu Ungaria si interesele tarii. Daca numai o parte din aceasta banuiala este adevarata, atunci ungurii se afla intr-o incurcatura foarte mare, care poate deveni un pericol pentru toata regiunea.