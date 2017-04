Tragica poveste a barbatului care si-a pierdut bebelusii gemeni, sotia si alti 16 membri de familie in atacul chimic din Siria

Ahman si Aya, in varsta de noua luni, au murit marti dimineata in atac, impreuna cu sotia lui Abdulhamid, Dalal, si alti 16 membri ai familiei. Barbatul a fost nevoiet sa-i ingroape pe toti intr-un mormant comun.Vanzator intr-un magazin, barbatul era la lucru atunci cand lovitura aeriana a lovit in apropierea casei sale, in jurul orei 6.30. Cand sotia l-a sunat sa-si spuna ce s-a intamplat, s-a grabit acasa.Familia parea bine, dar, ca masura de precautie fata de o alta lovitura aeriana, i-a dus intr-un subsol dintr-o casa din apropiere.Abia dupa o ora au inceput sa apara simptomele.“Intreaga familie astepta acolo si erau in siguranta, dar au inceput sa se sufoce. Gemenii au inceput sa tremure si sa se chinuie sa respire. Apoi a vazut cum substantele chimice au luat viata sotiei, apoi a fratelui, nepoatelor si nepotilor”, a povestit pentru Telegraph varul lui Abdulhamid, Alaa.“Toti au murit acolo in subsol, n-au avut timp sa ajunga la spital. Tot ce Abdulhamid a continuat sa-mi spuna a fost: 'N-am putut sa salvez pe niciunul, frate, n-am putut sa-i salvez'”, a mai povestit Alaa. Bilantul atacului "chimic" din orasul sirian Khan Sheikhoun a crescut la 86 de morti , a anuntat miercuri seara Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.