Sute de aisberguri, in zona in care s-a scufundat Titanicul. Navele sunt fortate sa ocoleasca peste 600 km sau sa mearga doar cu cateva noduri

Expertii atribuie fenomenul puternicelor vanturi care aduc aisbergurile spre sud si, poate, incalzirii globale, ce accelereaza procesul de rupere a banchizelor de Groenlanda.Luni erau circa 450 de aisberguri in zona Grand Banks of Newfoundland, de la 37 saptamana trecuta, potrivit patrulelor de coasta.Un numar atat de mare de aisberguri nu este consemnat inainte de sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie. Media in aceasta perioada a anului este de circa 80.In apele in care Titanicul s-a scufundat in 1912, aisbergurile forteaza navele sa fie precaute.In loc sa taie direct oceanul, navele transatlantice fac ocoluri ce adauga circa 650 de kilometri calatoriei, adica circa o zi si jumatate in plus pentru marile nave cargo.Altele sunt fortate sa navigheze cu viteza de 3-4 noduri (5,5-7,4 km/h) pentru a ajunge in portul-mama, St. John’s, ceea ce le adauga inca o zi la calatorie.Una dintre nave a fost scoasa din serviciu pentru reparatii dupa ce a lovit un aisberg.