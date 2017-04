Malaezia: Un inginer roman a murit la bordul unei nave singaporeze

Mevlit Stelian, in varsta de 36 de ani, a decedat miercuri dimineata, catre ora locala 9.30 (4.30, ora Romaniei) in sala motoarelor. O cerere a fost transmisa Agentiei Maritime Malaysiene, printr-un centru de la Kuala Lumpur, ca trupul sa-i fie transportat pe cale aeriana la un spital.Nava se afla la 277 de kilometri in largul Lauban.O investigatie initiala a aratat ca nu existau rani pe corpul defunctului, iar o autopsie urma sa fie efectuata joi.Politia nu a fost in masura sa ia declaratii de la cei 15 membri ai echipajului, deoarece nava si-a continuat drumul catre Shekou, in China.Stelian, casatorit, era al treilea inginer al navei Berge Bulk Maritime Pte Ltd din Singapore. El a inceput sa lucreze pentru companie in urma cu o saptamana.