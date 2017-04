Bilantul atacului chimic din Siria a ajuns la 86 de morti, printre care 30 de copii

Un bilant anterior al Observatorului anunta 72 de morti in acest atac de marti, inclusiv 20 de copii si 17 femei, dar si 160 de raniti."Sunt 30 de copii si 20 de femei printre victime", un bilant in crestere din cauza decesului unor raniti grav, a precizat miercuri seara Observatorul.Aceste zeci de persoane, intre care se afla si copii, care prezintau convulsii si dificultati in a respira, carora li s-a administrat oxigen, au murit in urma unui raid aerian care a avut loc marti, la Khan Sheikhoun, un fief rebel si jihadist in nord-vestul Siriei.Potrivit medicilor de la fata locului, simptomele pacientilor sunt similare celor constatate la victime ale unui atac chimic - pupile dilatate, convulsii si prezenta unei spume la gura.Atacul a provocat un val d indignare la nivel international, iar mai multe tari occidentale au acuzat regimul lui Bashar al-Assad.Dupa ce Damascul a fost aratat cu degetul, Moscova a catalogat drept "inacceptabil" un proiect de rezolutie prezentat la ONU de catre Statele Unite, Franta si Regatul Unit care condamna atacul de marti. a criticat miercuri Moscova ca nu si-a temperat aliatul sirian."Cati copii vor mai trebui sa moara ca Rusia sa-si faca griji?", a spus ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenintand ca Washingtonul va lua masuri unilaterale in cazul unui esec la ONU.