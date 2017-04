Suspectul pentru atacul sinucigas de la Sankt Petersburg a inchiriat un apartament in oras cu o luna inainte de atentat

Principalul suspect pentru atacul sinucigas de la Sankt Petersburg, soldat cu 14 morti, a inchiriat un apartament in oras cu o luna inainte de atentat, au declarat miercuri vecinii acestuia, citati de Reuters.

Djalilov a inchiriat apartamentul in blocul cu noua etaje din epoca sovietica, aflat in nordul Sankt Petersburg, la intoarcerea dintr-o vizita in orasul sau natal, Os, din Kirgizstan.

Blocul se afla la aproximativ 20 de kilometri distanta de locul exploziei, potrivit News.ro.



Vecini au povestit ca Sjalilov era foarte linistit. "In apartament era mereu liniste", a spus o femeie. "Cand proprietara a plecat (din apartament n.r.), am intrebat-o si a spus ca este un baiat decent si sa o sun daca face galagie", a adaugat ea. "Dar nu am auzit niciodata (...) muzica. Poate a pornit o data televizorul", a declarat vecina.

Femeia isi aminteste ca, la un moment dat, l-au vizitat cinci oameni care pareau rusi, dar nu i s-a parut nimic extraordinar.

A doua zi dupa atac, oficiali de securitate au verificat apartamentul si le-au ordonat locatarilor din cladire sa plece ... o masura de precautie luata de politie, pentru cazul in care in interior se mai aflau explozibili sau echipamente pentru fabricarea de bombe.

Un martor prezent la raid, citat sub acoperirea anonimatului, a povestit ca a vazut anchetatorii incarcand saci negri si cutii de carton. De asemenea, ei au luat containere de bucatarie cu un praf neidentificat in ele.

Comitetul rus de Ancheta, care se ocupa cu investigatia, a anuntat ca imagini de pe camerele de supraveghere din apropiere de cladire l-au aratat pe suspect, Akbarzhon Djalilov, plecand de acasa cu o geanta si un rucsac. Autoritatile nu au precizat daca imaginile sunt ziua atacului.