Trump a acuzat-o pe Susan Rice, fosta consiliera a lui Obama, de comiterea unei infractiuni, fara a oferi dovezi

Intr-un interviu, liderul de la Casa Alba a refuzat sa spuna daca a primit informatii din partea serviciilor in sprijinul acuzatiei formulate la adresa lui Rice, dar a dat asigurari ca va oferi informatii "la momentul potrivit", scrie Reuters.Trump si aliatii sai sai s-au concentrat pe informatii dovedite potrivit carora Rice, care a servit drept consilier pentru Securitate Nationala al lui Obama, a divulgat numele consilierilor lui Trump inclusi accidental in operatiunile de supraveghere ale tintelor straine. Fosta consiliera pe probleme de securitate, Susan Rice, a negat categoric ca a incercat sa ii demaste pe oficialii campaniei lui Trump, ale caror conversatii au fost descoperite de catre serviciile de securitate americane, potrivit NBC "Afirmatia ca administratia lui Obama a folosit serviciile de informati in scopuri politice este absolut falsa", a declarat Rice intr-un interviu acordat NBC.Susan Rice a respins de asemenea informatii potrivit carora ar detine un fisier cu apelurile telefonice pe care le-au facut oficialii campaniei lui Donald Trump."Nu a fost niciun fisier", a declarat fosta consiliera. "Nimic de genul acesta".