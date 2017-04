Donald Trump, dupa prezumtivul atac cu arme chimice din Siria: Atitudinea mea fata de Bashar al-Assad s-a schimbat

Trump a declarat ca presedintele sirian a "incalcat numeroase linii", o aluzie la faimoasa "linie rosie" stabilita de predecesorul sau Barack Obama impotriva regimului sirian in caz de atac cu arme chimice.Intr-o conferinta comuna de presa cu regele Abdallah a II-lea al Iordaniei, Donald Trump a subliniat ca atitudinea sa "fata de Assad s-a schimbat".Fostul presedinte Obama promisese ca va actiona impotriva Siriei in cazul in care regimul recurge la arme chimice, o "linie rosie" incalcata in vara lui 2013, insa Washingtonul a renuntat la o interventie militara.