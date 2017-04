ULTIMA ORA: UPDATE Steve Bannon a fost inlaturat din Consiliul National de Securitate al SUA

Steve Bannon a fost numit de o parte a presei americane "presedintele din umbra" al Statelor Unite.Nominalizarea lui Bannon - un critic virulent al "establishment-ului" si al "elitelor" americane si fost director al site-ului de dreapta Breitbart News - in cadrul acestui influent consiliu a starnit o ampla polemica peste ocean.Bannon nu mai figureaza pe cea mai recenta lista a membrilor NSC datata 4 aprilie.Donald Trump l-a ridicat pe Bannon la rangul de membru permanent al NSC, generand critici aprinse legate de "politizarea" Consiliului.NSC este condus din 20 februarie de H.R. McMaster, un general de 54 de ani, veteran al razboaielor din Irak si Afghanistan, care l-a inlocuit pe generalul Michael Flynn, fortat sa demisioneze dupa ce a mintit in privinta contactelor sale repetate cu ambasadorul rus la Washington.Donald Trump a avut dificultati in a gasi un inlocuitor pentru Flynn iar presa americana a vorbit despre tensiuni la Casa Alba pe marginea acestui subiect, in special din cauza influentei atribuite lui Stephen Bannon, noteaza AFP.Consilul National de Securitate (NSC) este un organism discret dar cu un rol strategic la Casa Alba, avand printre atributii adunarea informatiilor legate de securitatea nationala si consilierea presedintelui in materie de securitate si de politica externa.