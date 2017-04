Un senator american vorbeste de peste 14 ore impotriva judecatorului Neil Gorsuch

Cum regulile Senatului ii permit, senatorul de 60 de ani a inceput sa vorbeasca marti, cu putin timp inainte de ora locala 19,00, si isi continua maratonul miercuri, la ora 9,00 (13,00 GMT), in picioare, evocand consecintele nominalizarii lui Neil Gorsuch la cea mai inalta instanta judiciara a Statelor Unite. Nimeni nu il poate intrerupe, dar nu poate parasi microfonul.Acest tip de interventie evoca un "filibuster", o tehnica ce permite unui senator sa blocheze dezbaterile pentru a impiedica spre exemplu un vot. Dar Merkley nu blocheaza nimic, in conditiile in care primul vot de procedura in acest caz a fost fixat joi dimineata."Majoritatea din Senat a decis sa fure un fotoliu la Curtea Suprema", a declarat senatorul, in discursul sau. "Este o tactica de razboi partizan".In mai 2015, senatorul republican Rand Paul a ocupat Senatul, tot in timpul noptii, timp de 10 ore si 30 de minute pentru a protesta fata de o reforma judecata ca fiind prea timida a puterilor de supraveghere ale agentiei de spionaj NSA. In septembrie 2013, colegul sau Ted Cruz a tinut microfonul 21 de ore, pentru a protesta impotriva Obamacare.Recordul de peste 24 de ore dateaza din 1957, cand senatorul de Carolina de Sud Strom Thurmond a incercat sa blocheze o reforma privind drepturile civice.Minoritatea democrata se opune aproape unanim numirii lui Neil Gorsuch, dar republicanii sunt decisi sa il confirme pentru a noulea fotoliu, ramas vacant dupa moartea lui Antonin Scalia in februarie 2016. Votul final va avea loc vineri.Politico a publicat marti un articol in care afirma ca mai multe pasaje dintr-o carte scrisa de Neil Gorsuch in 2006 par plagiate, ca si un articol de cercetare din 2000.Casa Alba a denuntat o "tentativa de ultim moment pentru a murdari" reputatia lui Gorsuch.