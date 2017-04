Presedintele filipinez Rodrigo Duterte socheaza din nou: Care dintre voi nu are amante?

Presedintele Camerei Reprezentantilor, Pantaleon Alvarez, al patrulea in ierarhia de stat, tine prima pagina a presei de cand a recunoscut ca are opt copii, dintre care sase nascuti cu alte femei decat sotia sa.Rodrigo Duterte a explicat insa marti seara ca, la fel ca si Alvarez, are "mai multe sotii"."Este o lume ipocrita", a spus el, intr-un discurs adresat functionarilor si transmis de televiziuni. "Care, dintre voi, nu are amante?", a intrebat el.Aceste declaratii au socat o parte a opiniei publice intr-o tara foarte catolica si profund conservatoare unde Biserica are o influenta morala preponderenta si unde divortul nu este prevazut de lege."A justifica prin simplul fapt ca esti barbat un comportament nepotrivit e pur si simplu sexist si misogin", a declarat senatoarea Risa Hontiveros.Duterte a recunoscut in discursul sau ca afirmatiile sale sunt "machiste"."Dar, realmente, sunt atat de multe femei si atat de putin timp pe pamant. Dumnezeule!", a spus el, in rasetele audientei.Duterte, 72 de ani, a reusit sa-si anuleze casatoria dar traieste de mult timp cu aceeasi femeie. S-a laudat in mai multe randuri ca are amante si ca e un consumator de Viagra.Reactionand pentru prima oara duminica la scandalul Alvarez, presedintele a declarat: "Cine nu are dreptul la fericire? Intrebati-i pe parlamentari.Care dintre ei nu are doua, trei sau patru amante?"Duterte a fost ales in mai anul trecut gratie limbajului sau brutal si a discursului radical pentru lupta impotriva traficului de droguri.In timpul campaniei, a starnit scandal cand a glumit ca i-ar fi placut sa fie in primul rand la violul in grup al unei misionare australiene ucise intr-o inchisoare din Davao, in 1989.