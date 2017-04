Parlamentul European adopta o postura ferma pentru negocierile privind Brexitul / Nigel Farage compara UE cu Mafia: Ni se cere sa platim rascumparare

Reuniti in sedinta la Strasbourg, eurodeputatii au votat cu o larga majoritate, 516 voturi pentru, 133 impotriva si 50 de abtineri, o rezolutie care fixeaza mai multe "linii rosii" pentru aceste discutii.Parlamentul este cel care va aproba orice acord cu Londra pentru a regla modalitatile de iesire a Regatului din UE.Conditiile fixate de catre Parlament preia multe puncte din proiectul de "orientari de negociere" deja prezentat vinerea trecuta de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Eurofobul Nigel Farage a afirmat, in cadrul dezbaterilor, ca UE este o "mafie" iar membrii sai "gangsteri". "Inacceptabil", a replicat Antonio Tajani."Ni se cere sa platim o rascumparare", a acuzat Farage.Rezolutia Parlamentului afirma ca Londra va trebui sa respecte toate angajamentele financiare pe care si le-a asumat ca stat membru, o factura care ar putea ajunge la 60 de miliarde de euro.Rezolutia cere de asemenea ca termenii divortului sa fie stabiliti inainte de orice nou acord care sa stabileasca relatiile dintre Marea Britanie si UE, contrariul a ce doreste premierul britanic Theresa May.Textul Parlamentului prevede insa ca discutii privind "dispozitii tranzitorii" ar putea incepe in perioada celor doi ani prevazuti pentru negocieri daca se inregistreaza "progrese tangibile" in ceea ce priveste stabilirea termenilor de divort.