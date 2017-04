Bilantul oficial al atacului chimic din Siria a crescut la 72 de civili morti, dintre care 20 de copii

Activistii sustin insa ca bilantul atacului chimic a ajuns la 100 de morti si 400 de raniti, dupa ce inclusiv un spital in care erau tratate primele victime a devenit tinta unui raid aerian al fortelor lui Bashar al-Assad.Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste miercuri de urgenta pentru a discuta despre atac.Provincia Idleb, aflata in mare parte sub controlul unei aliante intre rebeli si jihadisti, este vizata frecvent de atacuri aeriene ale regimului si aviatiei ruse. Ea a fost vizata, de asemenea, de raiduri ale coalitiei antijihadiste conduse de Statele Unite.Guvernul sirian dezminte ca a folosit arme chimice intr-un razboi care s-a soldat cu peste 320.000 de morti incepand din martie 2011. El a ratificat Conventia cu privire la interzicerea armamentului chimic in 2013.