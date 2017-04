Presedintele Germaniei catalogheaza campania pentru Brexit drept "iresponsabila"

Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier a pornit un atac extrem de dur la adresa politicienilor care au condus Regatul Unit in afara UE, citandu-l pe fostul consilier al primului ministru britanic, Michael Heseltine, care afirma ca Marea Britanie se confrunta cu cea mai mare pierde a suveranitatii, noteaza The Guardian Intr-un discurs adresat Parlamentului European, primul in calitate de presedinte, Frank-Walter Steinmeier le-a spus europarlamentarilor ca sustintatorii politici ai Brexitului nu vor putea sa isi tina promisiunea de a "reda controlul" catre britanici."Cred ca este gresit sa spunem ca in aceasta lume, o singura tara europeana, pe cont propriu si fara a fi parte din Uniunea Europeana ar putea sa isi faca vocea auzita sau sa isi afirme interesele economice. Chiar dimpotrivă", a declarat presedintele Germaniei, la Strassbourg."In cazul in care noi, ca Europa, nu devenim parteneri cu drepturi depline pe scena mondiala, vom deveni toti, in mod individual, jucaria altor puteri si cred ca la asta se referea Michael Heseltine cand a afirmat ca Brexitul reprezinta cea mai mare pierdere a suveranitii britanice", a adaugat Steinmeier.