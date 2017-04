Autoritatile kirgize ii interogheaza pe parintii presupusului autor al atentatului de la Sank Petersburg, Akbarzhon Djalilov, pentru a incerca sa stabileasca ce l-a impins pe tanarul de 22 de ani sa se arunce in aer in garnitura de metrou, relateaza Associated Press, care prezinta o imagine a comunitatii din care era originar teroristul, potrivit News.ro. Djalilov, care a implinit 22 de ani cu numai doua zile inainte de atac, a locuit pana in 2011 in oraselul conservator Os, din Kirgizstan.Localitati sarace, asemeni lui Os, sunt sursa unui val important de migranti musulmani care isi incearca norocul pe piata muncii din Rusia. Iar dintre sutele de mii care ajung in Federatia Rusa din tari precum Kirgizstan, Tadjikistan si Urbekistan, multi au fost atrasi de cei care recruteaza militanti pentru gruparile islamiste.Djalilov a emigrat din Kirgizstan in Rusia in 2011 - la un an dupa ce ciocniri violente din Os, intre etnici uzbeci si kirgizi s-au soldat cu sute de morti. Majoritatea victimelor au fost de origine uzbeca. Mai mult, afacerile acestora au fost distruse, iar membrii etniei au fost exclusi din viata publica a orasului. Dupa aceste evenimente, multi uzbeci au plecat definitiv din tara.Insa pentru majoritatea oamenilor din Asia Centrala, circumstantele care ii determina sa plece in Rusia sunt mai simple. Rata somajului este foarte mare, iar coruptia endemic limiteaza oportunitatile. Exista numeroase locuri de munca disponibile in constructii si ca oameni de serviciu, dar conditiile nu sunt dintre cele mai bune, iar salariul este mic.La inceputul lui 2016, era mai mult de 500.000 de oameni din Kirgizstan, aproximativ 850.000 de oameni din Tadjikistan si un milion de uzbeci care traiau in Rusia, potrivit autoritatilor de la Moscova. Neoficial, numerele sunt, probabil, mult mai mari. Dreptul de a calatori fara viza pentru majoritatea cetatenilor din Asia Centrala - o mostenire din timpul fostei URSS - a facut intotdeauna Rusia o destinatie atractiva. Insa obtinerea dreptului de rezidenta este mai complicat.Pentru multi oameni slab educati, cu probleme financiare si fara familie, condamnati la o viata de abuz la locul de munca din partea politistilor care vor mita, solidaritatea gasita in asociatii religioase este o consolare valoroasa.Cei ghinionisti se indreapta spre grupurile extremiste, care transmit mesaje de violenta. Unii sunt atrasi de recrutori, altii ajung in aceste grupuri prin retelele de socializare. Cei mai maleabili dintre ei devin carne de tun pentru gruparile islamiste din Orientul Mijlociu.Desi razboaiele din Siria si Irak au contribuit la cresterea numarului de voluntari din organizatiile militante, Noah Tucker, editor la Radio Free Europe/Radio Liberty Uzbekistan, a explicat ca recrutarea etnicilor uzbeci este anterioara conflictelor actuale.Estimarile privind cati oameni din Asia Centrala s-au alaturat islamismului variaza mult. Oficiali din Kargazstan au estima numarul de cetateni din tara lor care s-au indreptat catre miscarile jihadiste la aproximativ 500, majoritatea etnici uzbeci. Tadjikistanul si Uzbekistanul ofera estimari mai mari in cazul cetatenilor lor.Expertii in domeniul securitatii privesc aceste estimari cu scepticism."In cele din urma, nu stim cati au calatorit. Cei care ofera estimari nu sunt transparenti privind cum au ajuns la concluziile lor. Deci este dificil sa le evaluezi acuratetea", a explicat Edward Lemon, cercetator la Universitatea Columbia, specializat in radicalismul din Asia Centrala. "Sunt mai multe intrebari decat raspunsuri privind cati din Asia Centrala au mers in Siria si Irak", a adaugat el.In general, Guvernele din regiune vorbesc despre pericolelel terorismului in generalitati, concentrandu-se pe termeni senzationalisti privind amploarea amenintarii, fara a face distinctie intre diferitele grupuri.Insa, pentru a afla ce a dus cu exactitate la atacul de la Sankt Petersburg va necesita o intelegere nuantata a districtiilor privind ce nationalitati si comunitati sunt reprezentate in ce grupuri.In ultimii doi ani, serviciile de securitate din Kairgizstan au spus, in repetate randuri, ca tara lor a facut obiectul a numeroase comploturi puse la punct de organizatia Statul Islamic, desi dovezile prezentate au fost cel putin neclare.In ceea ce priveste etnicii uzbeci din Kirgizstan, acestia sunt prezenti mai degraba in grupari legate de Frontul al-Nusra, format ca aripa al-Qaida in Siria, decat alaturi de inamicii declarati ai acestuia, Statul Islamic."Par sa fie foarte putini etnici uzbeci din sudul Kirgizstanului care lupta alaturi (de Statul Islamic . n.r.)", a explicat Tucker. "Exista foarte putina propaganda produsa care sa ii vizeze", a adaugat el.Pe de alta parte, potrivit jurnalistilor, uciderea fara discriminare a civililor pare sa fie, mai degraba, modelul gruparii Statul Islamic. Uzbecii din Frontul al-Nusra isi limiteaza, de regula, crimele la campul de lupta.Pe de alta parte, tocmai Frontul al-Nusra - inclusiv contingetul sau uzbec - a avut mult de suferit in urma ofensivelor ruse din Siria.Indiferent de cine s-a aflat, in cele din urma, in spatele atentatului de la Sankt Petersburg, Rusia ar putea constata din nou ca plateste pretul tot mai mare ale operatiunii din Siria, conchide Associated Press.