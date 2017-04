Bulgaria: GERB si Patriotii Uniti au convenit sa formeze un guvern avandu-l ca prim-ministru pe Boiko Borisov

Aceasta a fost prima intalnire oficiala intre reprezentantii GERB si ai Patriotilor Uniti, in contextul demersurilor partidului de centru-dreapta de a forma un guvern de coalitie. GERB a castigat alegerile de la sfarsitul lunii martie si va avea in viitorul parlament 95 de deputati din totalul de 240, insuficient pentru a forma un guvern monocolor.Potrivit participantilor la intalnirea de marti, nu s-au purtat negocieri cu privire la repartizarea posturilor ministeriale.O noua runda de discutii va avea loc inainte de sfarsitul saptamanii, pana atunci expertii celor doua formatiuni urmand sa lucreze la programele politice pentru crearea unei platforme comune."Suntem optimisti. Discutiile au fost constructive", a declarat Volen Siderov, co-lider al Patriotilor Uniti, o alianta nationalista formata din trei partide, care va fi a treia forta in viitorul parlament, cu 27 de mandate.GERB a anuntat luni ca va avea discutii cu toate formatiunile parlamentare, cu exceptia Partidului Socialist si a Miscarii pentru Drepturi si Libertati, ceea ce reduce practic posibilitatile de formare a unei coalitii de guvernare la Patriotii Uniti si Volia.Partidul condus de Borisov spera ca noul guvern va fi format cel tarziu la sfarsitul acestei luni.Boiko Borisov a demisionat din functia de prim-ministru dupa ce candidatul sustinut de GERB a pierdut alegerile prezidentiale din noiembrie in fata socialistului Rumen Radev, apropiat de Moscova. Bulgaria este condusa in prezent de un guvern interimar.