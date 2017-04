NATO nu are aparare impotriva noilor rachete rusesti care vizeaza Europa, amplasate prin incalcarea tratatului FNI (comandantul fortelor nucleare americane)

"Nu avem aparare impotriva" acestor rachete care "pot ameninta cea mai mare parte a continentului european, potrivit locului unde au fost amplasate", a spus, in fata Congresului, generalul John Hyten.Statele Unite acuza de mai multi ani ca Rusia dezvolta o racheta de croaziera care incalca tratatul FNI , negociat si semnat de presedintii american Ronald Reagan si sovietic Mihail Gorbaciov.Acest tratat a condus la distrugerea a circa 2.700 de "euro-rachete" cu o raza de actiune de 500 pana la 5.500 kilometri.Generalul a apreciat ca SUA si aliatii europeni ar trebui sa "raspunda" la amplasarea acestor rachete, fara insa a spune daca ar trebui sau nu amplasate noi arme pentru a le face fata."Fiecare pas pe care il face Rusia" pentru a-si intari avantajul militar asupra tarilor NATO "trebuie sa aiba un raspuns" care nu este "neaparat militar", a spus acesta.Potrivit expertilor, rachetele de croaziera amplasate de Rusia, denumite de american SSC-8, pot fi cu usurinta dotate cu o focoasa nucleara.New York Times a scris ca rusii au instalate aceste rachete in regiunea Volgograd (sud) si intr-un al doilea loc neidentificat.Rusia a respins acuzatiile americane.Daca a criticat Rusia pentru amplasarea rachetelor SSC-8, generalul Hyten a apreciat in schimb ca Moscova respecta obligatiile privind tratatul "Noul Start" de dezarmare nucleara, care vizeaza armele nucleare strategice si a intrat in vigoare in 2011.Acest tratat prevede un maxim de 1.550 focoase nucleare pentru fiecare dintre cele doua tari, respectiv o reducere cu 30% in raport cu 2002.