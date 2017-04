Dupa Trump, si seful NATO, Jens Stoltenberg, cere Germaniei sa aloce 2% din PIB pentru aparare: Romania va reusi in acest an

"Pentru mine este decisiv ca Germania si Statele Unite sa fie de acord asupra faptului ca trebuie sa investim mai mult in securitatea noastra", a spus Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat cotidianului economic Handelsblatt.Noul presedinte american Donald Trump a criticat in repetate randuri Germania, mergand pana la a afirma ca are datorii fata de SUA si de NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente din trecut.Acesta a insistat ca Germania si alte tari ale aliantei sa-si respecte angajamentele asumate in 2014 de a majora pana in 2024 cheltuielile la nivelul de 2% din produsul lor intern brut."Nu e vorba de a da satisfactie SUA. Este vorba de securitatea Europei. Europa este mult mai apropiata de crize si de amenintari decat SUA, mai aproape de Rusia, mai aproape de Siria si de Irak", a afirmat secretarul general al NATO.Salutand eforturile Germaniei in acest domeniu, cu participarea la numeroase misiuni externe, seful NATO si-a exprimat speranta ca Germania va atinge acest prag. Doar cinci tari au reusit pana in prezent iar Germania se situeaza la doar 1,2%."Romania va ajunge in acest an, Lituabnia si Letonia anul viitor. Nu e dificil de atins, dar ne asteptam ca Germania sa reuseasca intr-un an sau doi", a apreciat seful NATO.Social-democratii, sub impulsul ministrului Afacerilor externe Sigmar Gabriel, refuza insa sa sacrifice alte bugete, sociale in special, pentru a ajunge la 2%, un obiectiv "nerealist" care va costa suplimentar zeci de miliarde de euro in fiecare an pana in 2024.Cancelarul a anuntat luni ca bugetul apararii a crescut deja cu 8% in 2016 si in 2017 si ca orice majorare suplimentara ar urma sa aiba loc doar dupa alegeri.Cancelarul doreste si ca eforturile de prevenire a conflictelor, precum si ajutorul pentru dezvoltare, sa fie luat in aceste calcule.