Ungaria: Parlamentul aproba controversata lege care ar putea duce la inchiderea universitatii fondate de George Soros

Noua legislatie a fost adoptata in procedura accelerata cu 123 de voturi pentru si 38 impotriva.Legea prevede retragerea licentelor pentru institutiile de invatamant externe care nu au un campus in tara de origine.Aceasta dispozitie pare sa vizeze direct CEU, o institutie anglofona creata in Ungaria dupa caderea comunismului pentru a promova "buna guvernanta, dezvoltarea durabila si transformarea sociala".Orban, un admirator declarat al presedintelui rus Vladimir Putin, a acuzat CEU ca "insala" legea ungara.Amenintarile la adresa universitatii au starnit o vasta miscare de mobilizare in ultimele zile. Peste 900 de universitari din intreaga lume, printre care si 18 laureati ai premiului Nobel, au semnat o petitie in care cer retragerea legii, o cerere sustinuta si de Washington.Duminica, circa 10.000 de oameni au manifestat la Budapesta in semn de sustinere a unviersitatii si o noua manifestare este prevazuta marti dupa-amiaza.CEU este clasificata intre primele 50 cele mai bune universitati din lume in stiinte politice, potrivit QS World University Rankings.Orban a asigurat luni ca este "pregatit sa negocieze cu SUA" subiectul viitorului universitatii, care are termen pana in februarie 2018 sa se conformeze legii.Textul legislativ prevede ca universitatile din tara care nu apartin UE nu pot decerna diplome unguresti decat in cadrul unui acord intre guvernele nationale.Nascut in Ungaria, George Soros a devenit unul dintre inamicii declarati ai lui Viktor Orban dar si al Rusiei si mai multor lideri din Europa centrala si din Balcani, care il acuza ca se amesteca in afacerile interne ale acestor tari prin intermediul organizatiilor pe care le finanteaza.Orban a beneficiat si el de o bursa Soros in anii 1980.