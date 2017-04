Consilierul de imagine al lui Trump in campania prezidentiala, Carter Page, s-a intalnit in 2013 cu un spion rus care a incercat sa-l recruteze

Agentul rus, Victor Podobnyy, este unul dintre cei trei barbati pusi sub acuzare intr-un dosar de spionaj are a adus aminte de perioada Razboiului Rece. Potrivit documentelor depuse la tribunal, Podobnyy a incercat sa-l recruteze pe Page, pe atunci consultant in probleme energetice. Page este numit in dosar "Barbatul-1."Page a confirmat luni, pentru NBC , ca el este persoana identificata drept "Barbatul-1" si ca rolul sau in acest dosar a fost de a oferi "asistenta unei investigatii federale.Page a fost angajat in echipa de campanie a lui Trump in martie 2016 si a plecat in septembrie.Carter Page a spus ca rolul sau in cadrul anchetei FBI era sa ofere asistenta serviciilor de investigatii ale Statelor Unite. Plangerea din 2015 nu il acuza de spionaj pentru Rusia sau impartasirea unor informatii sensibile. Page a acuzat fosta administratie prezidentiala ca a dezvaluit identitatea sa ca urmare a criticilor aduse politicilor lui Barack Obama fata de Rusia.Plangerea penala din 2015 detaliaza o conversatie inregistrata in secret intre trei rusi incercand sa recruteze Barbatul 1 - adica Page- pe 8 aprilie, in 2013. Conversatia face aluzie la schimburi de email-uri intre Page si unul dintre rusi, identificat ca fiind Victor Podobnyy.