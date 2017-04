China vrea sa construiasca un nou oras, de trei ori mai mare decat New York​

Consiliul de Stat al Chinei si Comitetul Central al Chinei au descris noul oras, care va fi situat la 100 de kilometri de Beijing, ca fiind "o strategie cruciala pentru mileniul care va veni"."(Aceasta este o) alegere istorica si strategica facuta de Comitetul Central al Partidul Comunist Chinez avandu-l in centru pe Xi Jinping", presedintele tarii, sustin autoritatile, potrivit The Guardian Agentia de stiri Xinhua a spus ca realizarea noului oras ar reduce blocajele in trafic.Totodata, presedintele comunist Xi Jinping a spus ca orasul va fi "o arie demonstrativa pentru dezvoltarea inovativa... (care) ar trebui sa promoveze protectia ecologica (si) sa imbunatateasca viata oamenilor".Presa a comparat noua arie cu orasul Shenzhen, un alt mare si bogat oras aproape de Hong Kong. In ultimii ani, China a construit mai multe orase noi ca urmare a migratiei oamenilor din mediul rural in mediul urban.