Rusia: Atentatul din metroul din Sankt Petersburg a fost comis de un kamikaze (oficial)

Investigatorii Comitetului de ancheta, serviciile secrete si ministerul de Interne "au stabilit ca bomba artizanala a putut fi actionata de un barbat ale carui ramasite au fost gasite in al treilea vagon al trenului", a precizat Comitetul de ancheta, care a afirmat ca identitatea sa a fost stabilita dar pastreaza secretul in interesul anchetei.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca atentatul este o "provocare" la adresa tuturor rusilor, inclusiv a presedintelui Vladimir Putin."Orice atentat care are loc in tara noastra este o provocare la adresa tuturor rusilor, inclusiv a presedintelui nostru", a spus Dmitri Peskov.