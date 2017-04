Opozitia siriana acuza un nou atac chimic in provincia Idlib: Cel putin 58 de morti, dintre care 15 copii

Cel putin 15 copii figureaza printre victimele raidului aerian care a vizat Khan Sheikhoun, in provincia Idleb, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).Bilantul nu a incetat sa se agraveze in timpul diminetii, pe masura ce victimele, toti civili, mureau "dupa ce au fost transportate la spital", a declarat Rami Abdel Rahmane, directorul OSDO.Coalitia nationala, una dintre componentele importante ale opozitiei siriene, a acuzat "regimul criminal Bashar" ca a efectuat acest raid cu "obuze cu gaz chimic" si a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa "convoace o reuniune urgenta dupa aceasta crima de razboi si sa deschida imediat o ancheta".Regimul nu a comentat inca pana la jumatatea zilei.OSDO a spus ca victimele au murit in special din cauza efectelor gazului, prin sufocare, dar nu a putut sa precizeze despre ce gaz este vorba.Zeci de alti locuitori sufera de probleme respiratorii si alte simptome.OSDO, care are sediul in Marea Britanie si dispune de o vasta retea de surse in Siria, nu a putut preciza nici daca raidurile au fost efectuate de avioane ale armatei siriene sau rusesti.Surse medicale din oras au afirmat ca victimele prezentau semne de lesin, de voma si de prezenta de spuma in gura victimelor, tot potrivit OSDO.Provincia Idlib, controlata majoritar de o alianta a rebelilor si jihadistilor, este vizata frecvent de atacuri ale regimului si aviatiei Rusiei. De asemenea, este atacata si de coalitia antijihadista condusa de SUA.Guvernul sirian dezminte ca a folosit vreodata arme chimice intr-un razboi soldat deja cu 320.000 de morti din martie 2011.