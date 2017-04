Ministrul german de externe nu crede ca Theresa May va reusi sa negocieze Brexitul si noile relatii comerciale cu UE pana in 2019

Diplomatul german a insistat ca negocierea unor noi relatii comerciale reprezinta un demers laborios, iar britanicii vor trebui sa se multumeasca cu ce reusesc sa obtina in doar doi ani de discutii cu UE.De asemenea, acesta a insistat ca premierul Theresa May trebuie sa dea asigurari ca a finalizat negocierea unui acord de Brexit inainte de a incepe discutiile pentru o noua relatie comerciala intre Marea Britanie si Uniunea Europeana.Sigmar Gabriel se pregateste pentru o prima intalnire cu omologul sau britanic dupa declansarea articolului 50 si se arata ingrijorat de situatia cetatenilor straini, care sunt vizati de un numar din ce in ce mai ridicat de infractiuni motivate de ura si rasa in Marea Britanie."Noi suntem la fel de dispusi ca si Marea Britanie pentru a finaliza cele doua acorduri cat mai devreme posibil. In primul rand, trebuie sa fim clari cu privire la retragerea ordonata, apoi vom vorbi cat mai curand despre viitoarea relatie si vom obtine ce putem in perioada de doi ani. Totusi, nu vreau sa speculez cu privire la calendar inainte ca negocierile sa inceapa. Ambele parti trebuie sa recunoasca ca un acord pe un parteneriat extins reprezinta un demers laborios".Premierul May a anuntat in scrisoarea de retragere din blocul comunitar ca vrea finalizarea a doua acorduri in urmatorii doi ani, unul care priveste divortul de UE si un al doilea in legatura cu viitoarea relatie comerciala dintre Londra si Bruxelles.